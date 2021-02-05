В пятницу, 5 февраля, Апелляционный суд Черногории отменил обвинительные приговоры двум россиянам и одиннадцати гражданам других стран за попытку государственного переворота против прозападного правительства в 2016 году. В прошлом году Высший суд государства приговорил россиян по этому делу на 12 и 15 лет. Теперь же дело пересмотрят.

Об этом сообщает агентство АР.

Апелляционный суд заявил, что приговор 2019 года был вынесен с нарушениями уголовного законодательства и что новое судебное разбирательство должно быть проведено в присутствии других председательствующих судей.

Постановление было вынесено через несколько недель после того, как на смену давно правившей прозападной администрации пришло правительство, стремящееся к более тесным связям со славянскими союзниками Сербией и Россией.

Среди осужденных за неудавшийся переворот были два высокопоставленных политика правящей сейчас коалиции. В приговоре говорилось, что группа, организованная бывшими сотрудниками российской военной разведки, хотела свергнуть правительство, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО.

Предыдущая администрация Черногории привела страну к независимости от Сербии в 2006 году и бросила вызов историческому союзнику Москве в 2017 году, чтобы вступить в НАТО.

Оба гражданина России были приговорены в Черногории заочно. Остальным подозреваемым вынесли менее строгие приговоры.

Россия всегда отрицала свою причастность к событиям 2016 года.

Как писала "Страна", зимой 2017 года спецпрокурор Черногории заявил, что главным организатором неудавшегося путча в 2016 году был представитель российских военных структур.

Прокуратура страны требовала для россиян максимальных сроков наказания.