Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что государство "только приветствует" проведение вакцинации от коронавируса учреждениями частного сектора.

Об этом он заявил входе онлайн-конференции Европейской бизнес ассоциации, передает "Укринформ".

"У нас при наличии условий для проведения вакцинации, сугубо медицинских условий, и при регистрации и использовании вакцин, которые зарегистрированы, мы только приветствуем (проведение вакцинации частными операторами - Ред.) и никаких ограничений здесь быть не может", - сказал Степанов.

Министр добавил, что частный сектор может вакцинировать тех украинцев, прививка для которых предусмотрена на последнем, пятом этапе вакцинации. Эти люди не относятся к профессиональным, медицинским группам риска и не имеют сопутствующих заболеваний.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как на базе частной столичной клиники Mediland проводилась "вип-вакцинация" от коронавируса. Стоимость процедуры достигала 3 тысяч евро, а сотрудники учреждения, которые подтвердили нашим журналистам факт подпольной вакцинации, заверили, что для прививок используется оригинальная вакцина от Pfizer/BioNTech.

После публикации этого материала премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить достоверность этих фактов. В министерстве здравоохранения спустя время заявили, что в результате проверки клиники Mediland никаких нарушений выявлено не было. Позже мы сообщали об одной из версий правоохранителей, согласно которой вакцины попали в Украину через Зал официальных делегаций в аэропорту "Борисполь".

Тем временем Украина ожидает официальных поставок западных вакцин от коронавируса в рамках глобальной программы COVAX. Вакцинация в стране, по словам Степанова, начнется уже 15 февраля.