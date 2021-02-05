Степанов не против вакцинации от коронавируса частными клиниками
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что государство "только приветствует" проведение вакцинации от коронавируса учреждениями частного сектора.
Об этом он заявил входе онлайн-конференции Европейской бизнес ассоциации, передает "Укринформ".
"У нас при наличии условий для проведения вакцинации, сугубо медицинских условий, и при регистрации и использовании вакцин, которые зарегистрированы, мы только приветствуем (проведение вакцинации частными операторами - Ред.) и никаких ограничений здесь быть не может", - сказал Степанов.
Министр добавил, что частный сектор может вакцинировать тех украинцев, прививка для которых предусмотрена на последнем, пятом этапе вакцинации. Эти люди не относятся к профессиональным, медицинским группам риска и не имеют сопутствующих заболеваний.
Ранее "Страна" рассказывала о том, как на базе частной столичной клиники Mediland проводилась "вип-вакцинация" от коронавируса. Стоимость процедуры достигала 3 тысяч евро, а сотрудники учреждения, которые подтвердили нашим журналистам факт подпольной вакцинации, заверили, что для прививок используется оригинальная вакцина от Pfizer/BioNTech.
После публикации этого материала премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить достоверность этих фактов. В министерстве здравоохранения спустя время заявили, что в результате проверки клиники Mediland никаких нарушений выявлено не было. Позже мы сообщали об одной из версий правоохранителей, согласно которой вакцины попали в Украину через Зал официальных делегаций в аэропорту "Борисполь".
Тем временем Украина ожидает официальных поставок западных вакцин от коронавируса в рамках глобальной программы COVAX. Вакцинация в стране, по словам Степанова, начнется уже 15 февраля.