Компания ДТЭК, которой принадлежит Запорожская ТЭС, заверила, что сегодняшнее отключение первого энергоблока является не внештатной ситуацией, а лишь "технологическим нарушением".

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте компании.

№Обращаем внимание, что такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки. Это не внештатная ситуация либо авария. После того, как энергетики устранят неполадки в работе энергоблока №1, он будет готов включиться в энергосистему, а пока его нагрузку на себя возьмет энергоблок №2", - говорится в заявлении, добавив, что отключение энергоблока произошло из-за "временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1".

На данный момент на станции работают два блока (№3 и №4) мощностью около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали запускать энергоблок №2.

По словам представителей ДТЭК, отключение блока не повлияло на энерго- и водоснабжение и на работу ТЭС в целом.

Напомним, инцидент на Запорожской ТЭС произошел сегодня в 10:49.

Ранее, 3 февраля на ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар остался без света и воды. В ДТЭК заявили, что причиной аварии стало замыкание на подстанции Луч оператора системы распределения Запорожьеоблэнерго.

Вчера, 4 февраля, на Запорожской теплоэлектространции возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе. Кроме того, к энергосистеме был подключен энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключенный по причине ремонта.