Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персонами нон грата сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. Им был заявлен протест в связи с участием в акциях 23 января 2021 года в Санкт-Петербурге и Москве в поддержку Алексея Навального.

Сообщение ведомства об этом опубликовано 5 января в Фейсбук.

Посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Республики Польша и посланника Посольства Федеративной Республики Германия вызвали в МИД РФ и объявили, что их действия являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права и соблюдать законы страны пребывания", - написала пресс-служба МИД.

Отметим, что высылка дипломатов произошла в день визита в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Ранее "Страна" подробно описывала, как в России 23 января прошли протесты в поддержку арестованного Навального.

Мы также следили за акциями, которые состоялись неделю спустя - 31 января.