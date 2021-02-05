Медики опубликовали советы, как избежать онкологии. Фото: facebook.com

До 50% всех случаев рака можно было бы избежать, просто изменив образ жизни. Такое заявление сделали медики Центра общественного здоровья. 

По данным ведомства, смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в Украине и в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2019 году в Украине от онкозаболеваний скончались 99,217 человек. От рака трахеи, бронхов и легких чаще умирают мужчины - 14,174 случаев. А среди женщин самое распространенное онкозаболевание - рак молочной железы, от которого в 2019-м умерли 8,472 украинки.

Примерно треть летальных случаев от рака обуславливают пять основных факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни и рационом питания:

  • высокий индекс массы тела
  • низкий уровень потребления фруктов и овощей
  • отсутствие физической активности
  • употребление табака и употребление алкоголя

В ЦОЗ напомнили 12 советов из Европейского кодекса борьбы против рака. Медики считают, что если их придерживаться, то можно сократить риски заболеть раком.

советы для минимизации риска заболеть раком

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав разработал стратегию контроля онкологических заболеваний.

Также мы сообщали, что с апреля в Украине химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за госсчет.

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