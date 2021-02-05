До 50% всех случаев рака можно было бы избежать, просто изменив образ жизни. Такое заявление сделали медики Центра общественного здоровья.

По данным ведомства, смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в Украине и в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2019 году в Украине от онкозаболеваний скончались 99,217 человек. От рака трахеи, бронхов и легких чаще умирают мужчины - 14,174 случаев. А среди женщин самое распространенное онкозаболевание - рак молочной железы, от которого в 2019-м умерли 8,472 украинки.

Примерно треть летальных случаев от рака обуславливают пять основных факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни и рационом питания:

высокий индекс массы тела

низкий уровень потребления фруктов и овощей

отсутствие физической активности

употребление табака и употребление алкоголя

В ЦОЗ напомнили 12 советов из Европейского кодекса борьбы против рака. Медики считают, что если их придерживаться, то можно сократить риски заболеть раком.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав разработал стратегию контроля онкологических заболеваний.

Также мы сообщали, что с апреля в Украине химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за госсчет.