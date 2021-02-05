Медики дали украинцам 12 советов, как свести к минимуму риск заболеть раком
До 50% всех случаев рака можно было бы избежать, просто изменив образ жизни. Такое заявление сделали медики Центра общественного здоровья.
По данным ведомства, смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в Украине и в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.
В 2019 году в Украине от онкозаболеваний скончались 99,217 человек. От рака трахеи, бронхов и легких чаще умирают мужчины - 14,174 случаев. А среди женщин самое распространенное онкозаболевание - рак молочной железы, от которого в 2019-м умерли 8,472 украинки.
Примерно треть летальных случаев от рака обуславливают пять основных факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни и рационом питания:
- высокий индекс массы тела
- низкий уровень потребления фруктов и овощей
- отсутствие физической активности
- употребление табака и употребление алкоголя
В ЦОЗ напомнили 12 советов из Европейского кодекса борьбы против рака. Медики считают, что если их придерживаться, то можно сократить риски заболеть раком.
Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав разработал стратегию контроля онкологических заболеваний.
Также мы сообщали, что с апреля в Украине химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за госсчет.