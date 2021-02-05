В этом году снесут недостроенную и заброшенную более 30 лет назад атомную электростанцию в городе Щелкино, что в аннексированном Крыму. Ранее там проводился фестиваль электронной музыки "КаZантип".

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте "правительства" Крыма.

В соответствующем распоряжении говорится о сносе двух дизельгенераторных станций, блочной насосной станции, машинного зала с фундаментом и реакторного отделения. Всего сносу, по решению "властей" полуострова, подлежат объекты, занимающие площадь в 22 тысячи квадратных метров. Завершение работ ожидается до конца 2021 года.

Заброшенная Крымская АЭС с высоты птичьего полета

Строительство Крымской АЭС началось в 1975 году на берегу Соленого озера, однако после катастрофы на Чернобыльской АЭС планы советских властей изменились. Также проблем добавили и экономические трудности, потому в 1989 году стройка была заморожена. В 1995 году на территории недостроенного здания прошла первая вечеринка под названием "Реактор", а уже в 1997 году объект стал полноценной локацией фестиваля "КаZантип'97".

Кадры с фестиваля КаZantip, одной из сцен которого была АЭС

Тем временем в Москве снесли легендарный стадион "Олимпийский", на котором побеждали Усик и Кличко, а Украина лишилась последнего памятника Ленину, который находился в селе Старые Трояны Одесской области.