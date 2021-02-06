Российский автор песен и исполнитель Олег Газманов высказался по поводу оппозиционера Алексея Навального, по которому сейчас идет суд по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Музыкант попросил у 94-летнего старика прощения за поведение политика.

Пост на эту тему Газманов опубликовал в своем Твиттере.

"Спасибо Вам, Игнат Сергеевич! И простите за то, что дали возможность Навальному оскорбить Вас! Он в Вашем лице оскорбил моих родителей. Он - не иноагент, он - ВРАГ. Мне и стране", - написал певец.

К посту он прикрепил найденное в интернете фото, на котором фамилия ветерана написана с ошибкой: Авраменко, а не Артеменко. Об этом Газманов написал в новом посте.

"Конечно Артёменко! Фото из СМИ к сожалению с ошибкой. Надеюсь, исправят", - посетовал певец.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о деле Навального, связанном с нанесенной ветерану обидой.

Мы также сообщали, что на суде по этому делу оппозиционер уже успел оскорбить и внука Игната Сергеевича, назвав его проституткой.