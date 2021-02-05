В последний рабочий день недели, 5 февраля, цены на нефть эталонных марок уверенно пошли в рост в ходе торгов. Причем с начала недели Brent подорожала на 8%, WTI - на 8,8%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:03 по Киеву составляет $59,4 за баррель, что на $0,56 (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,86 за баррель, что на $0,63 (1,12%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Поддержку нефтяных ценам на этой неделе оказали признаки уверенного спроса и сохраняющееся ограничение добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch.

По словам аналитика Commerzbank Йогена Вейнберга, об уверенном спросе свидетельствует тот факт, что Саудовская Аравия не предоставит скидок азиатским клиентам в марте. Однако эксперт считает преувеличенным оптимизм крупных нефтепроизводителей, которые ожидают, что спрос вернется к уровню 2019 года уже в следующем году.

"Мы считаем такие прогнозы амбициозными и ожидаем коррекции цен в ближайшие месяцы", - сказал Вейнберг.

Рост нефтяных цен также связан с надеждами на спад пандемии коронавируса, сказала глава Vanda Insights Вандана Хари S&P Global Platts.

По ее словам, "инвесторы уверены, что это начало конца пандемии, поскольку видно, что количество заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели ".

Число заражений Covid-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски. "Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.

Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев Covid-19 в день. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

Тем временем компания Johnson & Johnson в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против Covid-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на одобрение ее вакцины в Европе.

Ранее "Страна" писала о том, что США хотят изъять два миллиона баррелей иранской нефти.

Также мы сообщали, что цены на нефть поднялись практически до годового максимума накануне встречи ОПЕК+.