Рабочий день сотрудников компаний, которых из-за пандемии коронавируса перевели на удаленную работу, в среднем длится на два часа дольше, чем, когда они работали в офисе. Соответственно, работники получают большую нагрузку.

К таким выводам пришла компания NordVPN Teams в результате анализа своих серверов. Эта структура специализируется на поддержке бизнеса, а для своего исследования они использовали данные компаний из Великобритании, Австрии, Канады, США, Нидерландов. Об этом пишет Вloomberg.

Как выяснили в результате исследования, среднестатистический британец, который работает у себя дома, увеличил свой рабочий график на 25% и выходит из системы около 20:00. Данные NordVPN показывают, что в январе 2021-го работники Великобритании и США трудились 11 часов в день.

Для сравнения, в марте 2020-го в Великобритании рабочий день длился 9 часов, а в США 8.

Так же дольше на работе задерживаются и канадцы - от девяти до одиннадцати часов в день.

Тенденция к уменьшению рабочего дня после начала пандемии наблюдается только в Дании, Бельгии и Испании.

В Украине не проводилось масштабного исследования о продолжительности рабочего дня для украинцев, которые перешли на режим работы home-офис.

Однако, в исследовании компаний YouScan и Ipsos об отношении украинцев к удаленной работы, 58% опрошенных респондентов заявили, что они негативно воспринимают работу из дома. Опрос проводился среди жителей Украины с января по сентябрь 2020 года.

Негативными последствиями дистанционной работы украинцы называют: снижение производительности, сложности из-за бытовых факторов, овертайм.

Но среди преимуществ украинцы видят: свободный график, снижение риска заболеваемости и возможность работать из любого места.

"В некоторых европейских странах время работы в интернете стабилизировалось, поскольку некоторые работники имели возможность вернуться в офис в каком-то формате", - говорится в выводах исследования NordVPN.

Данные также не показали значительное уменьшение использования виртуальных бизнес сетей в обеденное время. По утверждению аналитиков, это значит, что во время удаленной работы перерыв на обед стала короче.

"То, что мы все привыкли к работе дома, так как пандемия продолжается, не означает, что это перестало создавать нам огромные проблемы в поддержании правильного баланса между работой и жизнью. С увеличением рабочей нагрузки и тревожной тенденцией работы даже несмотря на болезнь, рабочее место для людей становится все более размытым понятием. В то же время, это очень важно, чтобы жизнь и работа оставались отличными друг от друга", - говорит управляющий директор Wildgoose Джонни Едсер.

А соучредитель компании Timewise, предоставляющая консультации по организации гибкой работы, Эмма Стюарт объясняет, что рабочий день "рискует потерять свои барьеры, и это будет иметь реальное влияние на психическое здоровье и благополучие".

В третьем опросе, на этот раз для фрилансеров, которое провел сайт по вопросам набора персонала Worksome, было обнаружено, что и те, кто работает сам на себя, имеют более длительный рабочий день при корона-кризиса.

Исполнительный директор Worksome Мортен Петерсен сказал, что для многих людей "выключение рабочего режима ", когда работать и жить приходится в одном доме, квартире или даже комнате, стало очень тяжелым.

"Искушение ответить на электронные письма поздней ночью стало еще больше", - считает Петерсен.

"Если в офисе есть время начала и конца, которого мы обычно придерживаемся, то дома если вы заняты, вы не замечаете времени и у вас нет коллег, чтобы напомнить вам о возвращении домой.

Поскольку мы не можем видеться с друзьями или посещать тренажерный зал, нет никаких стимулов для того, чтобы уйти. Все мои занятия физическими упражнениями и социальные мероприятия проводятся в Zoom, поэтому мне не нужно выезжать в 17:30, чтобы туда попасть, поэтому продолжать работать очень естественно ", - говорит директор отдела по связям с общественностью Кэри-Джейн Хеклинг.

Ранее "Страна" писала о том, что врач объяснил, как удаленная работа вредит здоровью.

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