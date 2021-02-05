Во время заседания в Бабушкинском суде Москвы 5 февраля по делу об оскорблении 93-летнего ветерана Игната Артеменко оппозиционер Алексей Навальный обозвал его внука проституткой.

Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), на сайте которого ведется хроника заседания.

Перед появлением Колесникова подсудимый обратился к судье, снявшему его вопрос: "Хватит меня перебивать, е-мое!"

После этого судья пригласил Колесникова в качестве свидетеля.

"Алексей, постарайтесь остаться мужчиной", - воззвал тот к подсудимому.

Навальный разозлился и обозвал свидетеля.

"Ваш дед воспитал внука-проститутку!" - буквально закричал на внука ветерана Навальный.

"Закон обязывает вас уважать всех участников процесса. В том числе свидетелей!" - напомнил ему прокурор.

По словам Навального, родственники используют пожилого ветерана "как куклу" для участия в судебном процессе.

Ранее "Страна" рассказывала об обстановке у Бабушкинского суда накануне заседания по Навальному.

Напомним, 2 февраля оппозиционера осудили и приговорили к двум с половиной годам колонии по другому делу - о мошенничестве.