Руководство и журналисты закрытых по решению СНБО телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обнародовали обращение в дипломатические миссии в Украине и организации, которые специализируются на защите прав журналистов.

В нем, в частности, обращается внимание на призывы радикала Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве, к трудовой дискриминации работников вышеуказанных вещателей и публикации их личных данных с целью преследования.

Полный текст обращения обнародован на сайтах телеканалов.

"Журналистский коллектив телеканалов посылает это письмо и использует его как возможность обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в Украине. Мы больше не чувствуем безопасность, мы потеряли чувство защищенности. Зато видим угрозу демократии, свободе слова, журналистской деятельности и даже нашей жизни. Рост радикализации общества и угрозы сотрудникам медиа возобновились после Указа президента Украины Владимира Зеленского №43/2021 от 02.02.2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Документ предусматривает персональные санкции против владельца телеканалов и прекращение вещания телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK", - говорится в заявлении.

По словам представителей телеканалов, журналисты обеспокоены решением властей, так как оно означает, что около 1500 сотрудников вещателей останутся без работы. Отмечается, что руководство страны не только лишает их права "рассказывать правду о событиях и жизни в стране и мире" - от запрета пострадают "миллионы украинцев, которые смотрят поддерживают и доверяют телеканалам".

"Указ президента Украины Владимира Зеленского спровоцировал активизацию деятельности парамилитарных формирований и радикалов. Они начали кампанию по препятствованию работе телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Не пропускали сотрудников на рабочие места, угрожали им физической расправой и преследованием. Больше всего нас пугают последствия кампании, которую начал бывший руководитель регионального отделения военно-политического движения "Правый сектор" Сергей Стерненко. Важно отметить, что его подозревают в убийстве человека, которое он транслировал в прямом эфире. Сергей Стерненко должен был находиться в следственном изоляторе или под домашним арестом. Однако его отпустили под личное обязательство одного за народных депутатов Украины. Такое решение позволяет Стерненко спокойно передвигаться по стране и угрожать журналистам", - говорится в заявлении.

Представители телеканалов сообщили, что Стерненко призывает не принимать на работу сотрудников вышеуказанных вещателей и на своей странице в Facebook он создал список с их персональными данными. Также говорится о том, что в сети появился телеграм-канал и Google-документ с именами фамилиями, номерами телефонов и персональными данными сотрудников каналов.

"Участники этой кампании призвали к расправе над сотрудниками медиа. Никаких действий в отношении Сергея Стерненко и его приспешников правоохранители не совершили. Мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Потому что чувствуем моральное давление и угрозы физической расправы. Мы помним, как в 2019 году из гранатомета обстреляли офис телеканала "112 Украина". За два года ни заказчиков, ни исполнителей власть не нашла. И этому есть объяснение – власть и дальше будет запугивать и угрожать журналистам. Уже появилась информация о том, что списки, которые формирует Стерненко, используют для преследования журналистов. Никто не может гарантировать, что радикалы, которых покрывает власть, не начнут физически уничтожать журналистов телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. При сложившихся обстоятельствах действия власти и радикалов, к сожалению, не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу медиа", - считают представители вещателей.

Также отмечается, что такие действия прямо нарушают право на свободу слова, предусмотренное статьей 34 Конституции Украины и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, "нарушают права журналистов и ставят под угрозу возможность граждан Украины получать достоверную и своевременную информацию о событиях в нашей стране".

"Учитывая все вышеизложенное и отсутствие должной реакции власти мы обращаемся к вам с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа. Мы заявляем, что несмотря на шантаж, запугивание и опасность для нашей жизни мы не остановимся и не оставим профессию. Мы не откажемся от своей миссии – говорить людям правду. Потому что свобода слова - это главное достояние демократии. Мы будем бороться за то, чтобы в нашей стране не воровали, а уважали за правду", - говорится в обращении.

"Страна" в своем материале подробно разобралась, какими могут быть последствия закрытия телеканалов.

В то же время в ЕС предостерегли Украину от подавления свободы СМИ на фоне закрытия каналов. В данный момент Евросоюз изучает данную ситуацию и будет делиться своим опытом с нашей страной в этом вопросе.