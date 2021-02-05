Владимир Зеленский впервые развернуто прокомментировал закрытие трех оппозиционных телеканалов - NewsOne, Zik и 112.

Президент опубликовал длинный видеоблог, в котором изложил "политику партии" по этому вопросу. Причем сделал это на русском языке.

"Страна" проанализировала речь президента.

О чем говорил Зеленский. Кратко

Видео президента в этот раз было, наверное, рекордным - 16 минут.

Начал президент издалека - с опровержения "фейков". Он заявил, что в Украине никто не запрещает книги Булгакова и Акунина. И начал показывать купленные в Киеве книжки этих писателей.

С чем (и с кем) спорил Зеленский - непонятно. Ведь никто не говорил, что писатели запрещены. Речь шла о том, что группа цензоров не впустила в страну ряд изданий как этих писателей, так и других. Причем по весьма скандальным основаниям - например, за то, что князья Киевской Руси названы "русскими", а акунинский Фандорин показан в книге слишком хорошо, а не как "кровавый опричник".

Такие запреты - в современном обществе это скандал. Но Зеленский как раз это никак и не прокомментировал. Зато попытался построить на случае с книгами объяснение почему он закрыл телеканалы.

Впрочем, никаких других причин, кроме тех, что уже называли другие официалы, президент не озвучил. Он так же, как и секретарь СНБО Данилов, полунамеком заявил, что "эти люди" - надо думать, речь о попавшем под санкции депутате Козаке - торговали с неподконтрольными территориями Донбасса.

После чего Зеленский сослался на секретность и предложил поверить ему на слово, что данные на депутата есть у СБУ, но раскрывать их нельзя.

То есть, по сути самое скандальное событие так и осталось без внятных объяснений от власти. Поэтому скорее всего юридически выверенных обоснований не существует в природе - иначе бы их предъявили, а то и начали бы уголовное дело с вынесением подозрения.

Далее последовали риторические приемы, которые должны были оправдать закрытие каналов.

Зеленский сказал, что он уже 20 лет на телевидении и ненавидит цензуру. Поэтому раз даже он согласился закрыть СМИ, то основания действительно есть.



Два основных греха телеканалов - это новости о "тарифном геноциде" и преступности земельного закона. Отдельно Зе упомянул фразу нардепа Рабиновича про "зеленый фашизм" и обиженно сказал, что у него тоже деды воевали. Правда, непонятно, причем тут Козак и телеканалы.



С закрытием согласились США и Евросоюз. То есть главные мировые поборники демократии. Раз уж они за - то кто может быть против? Кстати, про поддержку Евросоюза - это ложь. Представитель ЕС сказал, что будет изучать ситуацию и предостерег украинские власти от ущемления свободы слова.

Отдельные шпильки Зеленский пустил в адрес Порошенко, который, мол, при всем его патриотизме не закрыл каналы, а он, Зеленский, смог это сделать.

И следует отметить, что влог свой президент записывал на русском языке, за что почему-то попросил прощения. Смену языка Зеленский объяснил тем, что хочет обратиться к аудитории запрещенных телеканалов. Да и вообще, заявил президент, России он приватизировать русский язык не даст.

Красивая теория, но по факту при Зеленском запустили самые скандальные нормы по украинизации. Поэтому редкие апелляции президента к русскоязычному населения - в общем-то просто демагогия: действия идут совсем другие. Русский язык при нем становится все более чужим в Украине.

Но уже сам факт, что Зеленский выпустил целое видео на эту тему, да еще и адресовался к русскоязычной аудитории - говорит о многом.

Значит, на Банковой понимают всю проблемность своего решения. И знают, как это растолкует избиратель юго-востока, где Зеленский уже давно теряет поддержку.

Правда, вот помогут ли "видосики" поправить эту ситуацию - большой вопрос.

Реакция соцсетей

В соцсетях начали комментировать первую реакцию президента на скандал с телеканалами.

Спецкор "Страны" Олеся Медведева пишет, что Зе "выглядел обиженным мальчиком, а не президентом"

"Посмотрела новое видео Зеленского, на русском языке снизошёл.

Выглядел обиженным мальчиком, а не президентом, рассыпался в манипуляциях и пытался оправдать закрытие трёх телеканалов. Далее начал полемизировать с Порошенко и призывать думать своей головой.

Я тоже хочу призвать думать всех именно своей головой. А не сложными текстами Подоляка устами актера Зеленского.

Итак, что на самом деле сказал ВА:

1. Он сказал, что не даст приватизировать русский язык Росиии и что не нужно ещё защищать. И, конечно же, извинился, что не на державній.



Ок, но почему тогда детям не дают учиться на этом языке? Почему не наказывают тех, кто травит за русский язык, и не отменяют или не правят дискриминационные законы? Вопрос.

2. Он сказал что никто не запрещал Булгакова и Акунина.



Так никто и не говорил, что запрещали, говорили, что запретили ввоз и рассказали кто эти цензоры: антисемиты, националисты и писатели книг о мировых заговорах. При этом Зеленский с умным видом держит эти книги в руках. Типа их купил в Киеве. Так у нас и оружие и гранаты может любой купить, если поищет. Не впечатляет такая манипуляция.

3. Он говорит о каналах. Что с цензурой это не связано, буквально через минуту говорит, что ему не нравятся эксперты и то, что они говорят про тарифы и рынке земли, что они армия, которые вас зомбировали.. Не называя никаких фак-тов выдвигает обвинения. Говорит, что у СБУ есть доказательства причастности Козака к торговле с неподконтрольными территориями, но их не покажут ибо это секретно.



Но он не говорит, как после этого решения травят журналистов, угрожают им расправой, избивают. По этому поводу он не сказал ничего. Так же он признался, что санкции против гражданина Украины не законны, но раз это делал Порошенко в 2017, то почему нет. В общем никаких конкретных фактов преступлений Козака он не назвал.



Про дела против телеграм-каналов не сказал, наверное тоже большая конторская тайна, а может просто на самом деле ничего нет.

4. Дальше пошла мыльная опера виртуального общения с Порошенко. Мог бы ему в личку написать. Зачем украинцам это слушать.

5. Заканчивая обращениям Зеленский не извинился за высокие тарифы, низкий уровень социального обеспечения и неоправданные надежды. А сказал, что все враки и только он молодец.

Что ж, рейтинги на самом деле все показали чего он и его партия стоят. И попытка снова привлечь внимание русскоязычных избирателей тщетна".

Журналист Юрий Ткачев пишет об идеологических метаморфозах президента.

"Мог ли кто-либо когда-либо представить, что я, более 20 лет отдавший телевидению, введу решение против трёх телеканалов?" - риторически вопрошает в своём видеообращении Зеленский. Типа, мол, раз он, весь такой хороший и принципиальный противник цензуры, его таки ввёл, то, мол, иначе никак нельзя было.

Нет, не могли, Владимир Александрович. Никак не могли.

Как не могли представить себе, что первым делом после прихода к власти вы уляжетесь под МВФ и США.

Что по их указке разрешите распродажу украинской земли.

Что при вас не будет наказан ни один чиновник режима Порошенко.

Что вместо этого вы будете устраивать публичные расправы над вашими же соратниками - лишь потому, что этого требуют из Вашингтона.

Что при вас тарифы на коммунальные услуги будут ещё выше, чем при вышеупомянутом Порошенко.

Что при вас продолжатся военные действия на Донбассе, и что вы будете оправдывать своё бездействие в поисках мира ровно теми же словами, что в своё время произносил Порошенко.

Что ваша партия будет массово создавать союзы с "Евросолидарностью" Порошенко на местах.

Что при вас Украина окончательно лишится жалких остатков государственного суверенитета.

Всего этого, Владимир Александрович, граждане Украины себе представить, если честно, никак не могли. Но это случилось.

Так что в плане указа о санкциях - нет, вы нас не особо удивили. С вами всё уже ясно. Причём задолго до вашего указа о запрете телеканалов".

"Президент в новом видео снова оправдывается.

А я снова не пойму, каналы закрыли из-за того, что собственник по какими-то суперсекретным данным какой-то супер террорист?

Или из-за того, что там вещали на русском языке то, что не понравилось президенту?", - спрашивает журналист Макс Назаров.