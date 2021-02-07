Практически с начала пандемии установлены группы риска, которые тяжело переносят COVID-19 и чаще умирают от него. К ним относятся прежде всего люди с хроническими болезнями и слабым здоровьем.

Новое исследование, проведенное сотрудниками Бирмингемского университета (Великобритания), впервые определило степень, в которой эти факторы увеличивают риск смерти у пациентов с COVID-19.

Об исследовании рассказывает пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В клиническом обсервационном исследовании приняли 5 711 пациентов с COVID-19 в 55 больницах, расположенных в 12 странах. Оно показало, что очень слабые люди с COVID-19 в три раза чаще умирают от последствий заражения, чем те, кто не не имеет особых проблем со здоровьем. Причем возраст особой роли тут не играет. Также было обнаружено, что те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, в семь раз чаще нуждались в усиленном уходе дома или в домах престарелых.

Под слабым здоровьем исследователи имеют в виду состояние, при котором организм становится более уязвимым для последствий болезни. Клиницисты определяют его с помощью целостной оценки, которая учитывает, в какой поддержке человек нуждается в повседневной жизни до того, как заболеет. Часто здоровье слабеет с возрастом, но может быть подорванным и у молодых людей.

"Не все пожилые люди одинаковы, все мы стареем по-разному: некоторые люди могут дожить до 90 лет крепкими, а слабость здоровья может развиваться без наличия затяжных заболеваний. Наши результаты важны, поскольку мы смогли продемонстрировать, что не только пожилой возраст, но и слабое здоровье независимо друг от друга увеличивают риск смерти от COVID-19", - заметил один из авторов исследования.

Его авторы надеются, что их работа повлияет на расстановку приоритетов в вакцинации.

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