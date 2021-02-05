В Киеве обезвредили организаторов мошеннической схемы онлайн-инвестиций, которые обманули более полутысячи граждан, обещая им пассивный доход от денежных инвестиций в проведение финансовых операций на биржах. Обеспечением деятельности мошеннической структцры занимались около полусотни сотрудников. Об этом сообщает Департамент Киберполиции.

Правоохранители уточняют, что основали компанию трое организаторов. Злоумышленникам удалось ввести в заблуждение более 500 граждан, которых они убедили под видом инвестиций вложить средства в проведение торгов на финансовых биржах. Однако взятых на себя обязательств компания не выполняла. После получения инвестированных денег работники блокировали пользователей- вкладчиков.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" писала о том, что в луцком гипермаркете мошенник притворился продавцом и сбежал с деньгами покупателя.

Также мы сообщали, что карточные мошенники обворовывают безработных украинцев через онлайн-банкинг по новой схеме.