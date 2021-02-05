В последний рабочий день недели, 5 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 27,7325 грн/$1 с 27,8525 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,720-28,745 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,78 грн/$1 с 27,90 грн/$1 в четверг.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 8 февраля – до 27,7711 грн/$1 с 27,8885 грн/$1 накануне.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 8 февраля 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар - 21,1324

BYN 1 белорусский рубль - 10,5682

EUR 1 ЕВРО - 33,2823

CAD 1 канадский доллар - 21,6945

ILS 1 новый израильский шекель - 8,4334

RUB 10 российских рублей - 3,7167

GBP 1 фунт стерлингов - 38,0131

CZK 1 чешская крона - 1,29

CHF 1 швейцарский франк - 30,7458

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4,292

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 3 февраля составил 443,29 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $396,97 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минэкономи спрогнозировали, какой курс доллара будет в Украине к 2024 году.

Также мы сообщали, что под Киевом за полцены продавали фальшивые доллары, которые не идентифицировались как подделка.