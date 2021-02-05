В субботу, 6 февраля, в Украине ожидается морозная погода со снегом в южных регионах, Прикарпатье и Винницкой области. В Карпатах местами ожидается значительный снег. На остальной территории страны - без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью ожидается понижение температуры воздуха до 6-13 градусов ниже ноля. А в северных и центральных областях прогнозируют ночные 16-градусные морозы.

В дневные часы от -1 до -8 градусов. На Закарпатье и юге Одесской области дожди, температура ночью от -1 до -6 градусов, днем - от 0 до -3.





Фото: meteo.gov.ua

Ранее 2Страна" писала о том, что спасатели предупредили о снегопадах и метелях, которые начнутся в Украине уже в воскресенье.

Также мы сообщали, что синоптик обещает трескучие морозы в выходные и снегопады с понедельника.