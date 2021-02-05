Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Соединенные Штаты в том, что они стояли за неудавшимся переворотом в 2016 году. В США эту информацию опровергают.

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

В частности, глава МВД обвиняет в попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего союзника Эрдогана, который живет в США. Правительство проводит широкомасштабные репрессии против его сети, которую Анкара называет "Террористической организацией Фетхуллаха". Гюлен отрицает свою причастность к событиям 2016 года.

Глава МВД Турции считает, что США организовали попытку переворота, в то время как сеть Гюлена осуществила ее, добавив, что "Европа была в восторге от этого". Подобное мнение он выражал и непосредственно после неудавшегося переворота.

"Совершенно очевидно, что за событиями 15 июля стоят Соединенные Штаты. Организация Фетхуллаха работала по их приказу", - говорит министр.

В то же время, в заявлении госдепартамента США говорится: "Соединенные Штаты не участвовали в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году и сразу же осудили ее. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны".

Помимо этого в заявлении указано, что "необоснованные утверждения об ответственности США за события в Турции несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера США".

Наомним, попытка свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительство произошла в Турции 15 июля 2016 года, когда солдаты захватили военные самолеты, вертолеты и танки, чтобы захватить государственные учреждения. Более 250 человек погибло.

После неудавшегося переворота Турция задержала сотни тысяч людей по подозрению в связях с Гюленом и отстранила или уволила более 150 тысяч государственных служащих. Сотни средств массовой информации были закрыты, а десятки депутатов от оппозиции заключены в тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Турции за попытку совершить госпереворот приговорили к пожизненному сроку 79 человек. Такой приговор им вынес суд Анкары за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года.