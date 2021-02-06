Сегодня на сайте президента появилось сообщение о том, что уже с февраля в Украину начинаются поставки вакцины от коронавируса. Причем, не по гуманитарной помощи, а за деньги и в больших количествах.

По словам Владимира Зеленского, получено подтверждение на 12 миллионов доз инъекции английской AstraZeneca и малоизвестной американской Novavax.

Производство этих препаратов будет налажено в Индии. Контракт позволит вакцинировать шесть миллионов украинцев.

Любопытно, что это уже третья версия о том, какая вакцина от коронавируса придет в Украину.

Напомним, что еще перед новым годом было объявлено о заключении контракта по поставке китайской вакцины. Причем первую партию ожидают в феврале. Неделю назад о том, что в ближайшее время в Украину должны поставить небольшую партию вакцины Pfizer, заявлял главный санитарный врач Ляшко.

И вот теперь заявлено о вакцинах из Индии.

"Страна" рассказывает, что известно о новых вакцинах и какие с ними могут возникнуть проблемы.

Контракт еще не подписан, а "перемогу" объявили

О том, что Украина законтрактовала 12 миллионов доз вакцин, рассказал сегодня Офис президента.

Пока о сделке известно немногое. У Зеленского сообщили, что все эти миллионы доз поделят между собой два производителя - британская AstraZeneka и американская Novavax.

В каких пропорциях - пока тоже непонятно. Но известно, что оба препарата будут производиться в Индии - на мощностях фармацевтической компании Serum Institute. Первые поставки ожидаются в феврале и будут идти несколько месяцев.

То есть вакцина по факту будет индийская, но сделанная по лицензиям (о чем мы еще скажем более подробно).

Правда, судя из уточнения министра здравоохранения Максима Степанова, собственно контракт еще не подписан.

"Сейчас наши соглашения уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей поставки и будут подписаны в ближайшие дни", - заявил он.

Почему потребовалось объявлять о достигнутом сейчас, а не в "ближайшие дни", когда контракт железобетонно подпишут - вопрос больше политический. Видимо, у президента торопятся сбить волну негатива в свой адрес, который он получил на фоне закрытия трех оппозиционных телеканалов.

О том, что переговоры именно по этим вакцинам индийского производства ведутся - стало известно с конца января.

Об этом заявлял замглавы Минздрава Игорь Иващенко. Также информацию о вероятном контракте с индусами озвучивала нардеп партии "Голос" Александра Устинова в качестве своего инсайда.

Serum Institute и скандалы в Украине

Почему именно Устиновой стало это известно раньше других - вопрос не праздный. Завесу может приоткрыть информация о поставщике.

Serum Institute - это производитель, у которого Украина стала очень активно брать вакцины после победы первого и второго майданов. Когда шли попытки прозападных сил передать госзакупки международным структурам.

В частности - британской компании Crown Agents, которая недавно получила монопольный подряд на поставки вакцин от коронавируса в Украину. Через нее, кстати, оформляется и новый контракт с индийским поставщиком.

Именно "соросята" всегда лоббировали передачу закупок лекарств от Минздрава в руки международных структур. И когда по поводу таких вакцин возникали скандалы, в их защиту выступала в том числе будущая нардеп Устинова (тогда она работала в финансируемом США "Центре противодействии коррупции").

В 2008 и 2015 годах в Украине было несколько случаев смертей после вакцинации. Окончательных выводов - виновата была вакцина или же сопутствующие заболевания - не было.

Но в первом случае 12-летний школьник из Краматорска умер после прививки от кори вакциной Tresivac компании Serum Institute (той самой, которая будет поставлять в Украину препарат от ковида). Во втором случае - после введения канадской вакцины от полиомиелита умер 3-летний ребенок в Белой церкви.

После истории в Белой Церкви в Украине снова пошли разговоры, что людей прививают некачественными импортными вакцинами. В ответ на это Устинова написала блог, где стала на защиту международных закупок, а Serum Institute назвала "крупнейшим производителем вакцин в мире". И заявила, что эта фармкомпания к смерти школьника из Краматорска Антона Тищенко отношения не имеет.

При этом скандал с этим производителем в Украине был на самом деле очень серьезным. И в нем до сих пор не поставлена точка.

В 2008 году ЮНИСЕФ прислал в Украину девять миллионов доз вакцины от кори и краснухи по программе гуманитарной помощи. То есть бесплатно. Но препарат Serum Institute, хоть и прошел первичные испытания, зарегистрирован у нас в стране так и не был. Специалисты говорили, что им нужно сначала провести исследования и отказывались выдавать на него сертификат.

Что, кстати, признала и сама Устинова. Объяснив это злонамеренным лоббизмом украинских чиновников. Но при этом заявляя, что раз другие страны приняли эту вакцину, то и Украине можно было делать это без регистрации.

Власти тогда, при Ющенко, видимо, считали так же (именно по квоте президента назначалось руководство Минздрава). И незарегистрированный препарат действительно стали колоть детям простым решением главного санврача Николая Проданчука. Это позволялось делать в качестве исключения, если в стране бушует эпидемия. Правда, тогда эпидемии не было (что по итогу обернулось уголовным делом на Проданчука).

Но после смерти школьника вакцинацию экстренно свернули. Были открыты уголовные дела, но они ничем не закончились.

Позже журналисты канала "Интер" поехали в Индию, чтобы сделать расследование о компании Serum Institute. Они сняли фильм "Вакцины. Бизнес на страхе", в котором высказали предположение: в Украину завезли экспериментальный препарат. Им нужно было провакцинировать как можно больше людей, чтобы исследовать все побочки. То есть по сути, если верить авторам расследования, на украинцах тестировали вакцину.

Создатели фильма утверждали, что так делают многие международные фармгиганты под крышей ВОЗ и ООН. В частности, говорилось, что от экспериментальных вакцин Serum Institute зафиксированы смерти детей в Сенегале и Гвинее-Бисау.

Это, повторимся, одна из версий. Но она могла бы объяснить, почему вакцину, после которой умер мальчик, завозили в Украину бесплатно и в такой спешке кололи детям.

В Украине очень многие родители и врачи в целом предубеждены против индийских вакцин.

После 2014 года прививки АКДС компании Serum Institute (против коклюша, дифтерии и столбняка) поступили во все больницы и распространялись бесплатно. Однако родители отмечали болезненную реакцию детей на эти вакцины - ухудшение самочувствия и боль в месте укола.

Через время это проходило. Но учитывая, что такие прививки делают младенцам, многие не хотели этих проблем и шли к частникам за более мягкой вакциной.

Врачи объясняли это тем, что прививка из Индии - цельноклеточная, то есть сильная. Это хороший вариант для стран третьего мира, где бушуют эпидемии. Тогда как более дорогие европейские препараты (например, бельгийский "Пентаксим") гораздо мягче по действию. К слову, именно им бесплатно прививали младенцев до Евромайдана. Но потом он стал доступен лишь в частных клиниках.

Негатив к вакцинам Serum Institute в Украине был таким, что политики использовали препараты индийского производителя как повод покритиковать власть. Эту тему в 2018 году поднимала Юлия Тимошенко. В ответ на ее претензии Минздрав под руководством Ульяны Супрун выпустил большой "антифейк", который рассыпался комплиментами к индийскому производителю. А Тимошенко обвинял в предвыборном пиаре.

Но сам факт полемики вокруг индийского фармгиганта в Украине показателен. И вот, после череды скандалов, мы снова закупаем продукцию этой компании.

Что такое Novavax?

Правда, есть шанс, что на этот раз ситуация будет лучше - поскольку препараты, которые получит Украина, будут производиться хоть и в Индии, но по лицензии англичан и американцев.

Если о британской AstraZeneka уже многое известно, и "Страна" неоднократно о ней рассказывала, то американская вакцина Novavax - это для Украины "темная лошадка".

Novavax - относительно небольшая компания, которая базируется в Мэриленде, США.

Ее препарат создан на основе инактивированного коронавируса. Исследователи Novavax начали с модифицированного гена шипа. Они вставили ген в другой вирус и позволили ему инфицировать клетки. Там выработались белки, которые спонтанно соединялись вместе, образуя шипы, как это происходит на поверхности коронавируса.

В результате ковид не может проникнуть, инфекция блокируется. Подобный метод выращивания и сбора вирусных белков уже используется для изготовления лицензионных вакцин от болезней, включая грипп и ВПЧ.

Хранение при плюсовой температура - от 2 до 8 градусов по Цельсию. Цена пока неизвестна.

ВОЗ вакцину пока не одобрила, и в мире она еще нигде не применяется.

Сравнительно недавно - 28 декабря - компания запустила третью фазу клинических испытаний в США, и она еще продолжается - осталось исследовать порядка десяти тысяч добровольцев. Соответственно, у себя на родине инъекция пока не одобрена и не вводится.

В январе 2020 исследования завершились в Великобритании. Эффективность вакцины была оценена в 89 процентов. О серьезных побочных проявлениях не сообщается. Говорится, что зафиксирован устойчивый иммунный ответ на коронавирус и формирование антител.

В американских СМИ о компании-производителе есть интересная информация. В декабре 2020 года малоизвестная Novavax была на грани банкротства. Более того - за свою 34-летнюю историю эта фирма ни разу не выводила на рынок ни одной вакцины.

Но с началом ковида картина значительно улучшилась. Сейчас компания набирает добровольцев в США и Мексике для третьей фазы испытаний и получила полтора миллиарда долларов финансирования от правительства.

При этом газета New York Times пока не уверена, что вакцина "выстрелит".

"Несмотря на то, что результаты в Великобритании были многообещающими, исследование в США может дать другие результаты. Или же компания не сможет доказать регулирующим органам, что она в состоянии производить вакцину в больших масштабах. Учитывая вероятность того, что в Штатах вскоре появятся три разрешенные вакцины, доступные для населения, компания вынуждена действовать быстро, иначе она рискует уступить позиции конкурентам", - пишут журналисты.

По данным американских СМИ, вакцину могут разрешить в Штатах в лучшем случае в апреле. И, если все пойдет хорошо, 55 миллионов американцев (такой предварительный заказ правительства) сделают по две дозы к концу июня.

Сейчас компания строит заводы по всему миру, чтобы производить до 2 миллиардов доз в год. При этом вакцину считают перспективной: Novavax идет на втором месте в мире по предзаказам после AstraZeneca. Оформлены предзаказы на 1,4 миллиардов доз, из них 1,1 млрд - в развивающиеся страны, 100 миллионов в Евросоюз, 52 миллиона - в Канаду.

При этом надо понимать, что предзаказ - это не гарантированная поставка. Если использование вакцины не одобрят в США или страны-покупатели, то ее никто по итогу и не купит.

То есть Украина подписалась под закупкой вакцины, которой пока не прививают ни в одной стране мира.