Cамым скачиваемым мобильным неигровым приложением за январь 2021 года стал мессенджер Telegram, в котором недавно появилась функция переноса переписки из других приложений.

Об этом заявили аналитики из компании Sensor Tower.

По их данным мессенджер, созданный IT-бизнесменом Павлом Дуровым, в первом месяце года установили 63 миллиона раз - это в 4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Чаще всего его скачивали пользователи Google Play Store.

Повышенный интерес к Telegram может быть связан с оттоком пользователей из приложения WhatsApp из-за предоставления личных данных материнской компании Facebook.

Второе место заняло китайское приложение TikTok. За месяц его скачали 62 миллиона раз. При этом 10% всех загрузок пришлось на США, где до недавнего времени власти намеревались запретить эту платформу для коротких видео. Больше всего скачиваний было произведено на устройства от Apple.

На третьем месте расположился еще один мессенджер, Signal, который позиционируется, как максимально приватное и созданное на основе открытого исходного кода приложение.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

Напомним, WhatsApp (5 место рейтинга) выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии приложение анонсировало, что начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером.

Речь идет о геолокации, сведениях об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Мессенджер объяснил шаг необходимостью анализировать привычки и вкусы пользователей, чтобы активнее подбирать рекламу и подходящий им контент. Однако это привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира, многие из них решили установить другие приложения для общения.

После волны критики со стороны пользователей и перехода в другие программы WhatsApp объявил, что перенес сроки введения нового соглашения. В качестве новой даты названо 15 мая.

Тем временем в январе аудитория Telegram выросла до 500 млн пользователей.