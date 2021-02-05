В пятницу, 5 февраля, Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции Covid-19, которые начнутся с февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

В частности, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому в ходе сегодняшнего совещания. По словам Степанова, сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемии в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинском на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок", - заявил Зеленский.

Также Максим Степанов добавил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Однако, по данным Степанова, соглашения на сегодня еще не подписаны, это произойдет в ближайшие дни.

"Сейчас наши соглашения уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей поставки и будут подписаны в ближайшие дни", - цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Также "Страна" сообщала, что глава Минздрава Степанов заявил о планах завершить вакцинацию от коронавируса в Украине до конца года. Всего в рамках кампании планируется бесплатно привить 34 миллионов взрослого населения страны.