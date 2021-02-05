Еврокомиссия не исключает, что ЕС будет централизованно покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель комиссии Эрик Мамер.

"Для обсуждения вопроса о централизованных закупках ("Спутника V" - Ред.) существует специальный форум: страны-члены могут обсуждать это с представителями Еврокомиссии в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин. Этот вопрос сейчас не решается нами, для этого есть специальный формат, который позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя", - заявил представитель, отвечая на вопрос о возможности подписания Еврокомиссией общеевропейского контракта на закупку российского препарата.

Таким образом, ЕК впервые признала возможность системного использования вакцины из РФ в странах ЕС, включая подписание контракта на закупку или производство на территории европейских стран. Однако Мамер выразил мнение, что созданный ЕК в прошлом году пакет контрактов на предзаказ шести вакцин от других производителей "должен обеспечить ЕС значительным объемом вакцины, достаточным для вакцинации населения".

Как писала "Страна", авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", которые показали ее эффективность на 91,6%.

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила России помощь в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон, которым запрещается заключение контрактов на поставку российских вакцин от коронавируса.