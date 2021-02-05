Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" сделал первую фотографию Марса с расстояния примерно в 2,2 млн километра и успешно провел четвертую коррекцию орбиты.

Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"Пятого февраля в 20:00 по пекинскому времени (14:00 по Киеву - Ред.) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую коррекцию орбиты", – говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что на снимке отчетливо видны такие знаковые формы рельефа, как равнина Марс-Асидалия, равнина Клюз, плато Зи-Меридиан, кратер Скиапарели и самый длинный каньон - Долина моряков.

Отметим, что зонд находится в полете уже 197 дней, дальность полета превысила 465 миллионов километров, от Земли он находится на расстоянии примерно в 184 миллионов километров, расстояние до Марса - 1,1 миллиона километров, все системы работают нормально. Цель миссии - найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Ранее "Страна" сообщала, что зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Также напомним, что другой китайский зонд успешно вышел на орбиту спутника Земли и готовился прилуниться 28 ноября. Это произошло через 112 часов после старта аппарата.