Осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов готовится к этапированию в Москву из колонии общего режима в Белгородской области, где он отбывает наказание.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Ефремова готовят для этапирования в Москву, чтобы там рассмотреть кассационную жалобу на приговор", - говорится в сообщении.

О дате рассмотрения судом кассационной жалобы Ефремова информации пока нет. Его адвокат Петр Хархорин заявил, что артист в конце января подписал составленную защитником жалобу, а также собственноручно написал свой вариант документа. Также адвокат высказывал мнение, что при рассмотрении судом жалобы, очевидно, будет использоваться система видео-конференц-связи из колонии и в этапировании Ефремова в Москву не будет необходимости.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, которое он совершил 8 июня в центре Москвы, находясь за рулем внедорожника в состоянии опьянения. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил другую машину, водитель которой скончался в больнице.

Ранее мы писали о том, как актер Ефремов живет в колонии под Белгородом. По словам его тамошнего окружения, он уже привык к своему новому положению, артист на хорошем счету и не оставляет надежды организовать за решеткой любительский театр.

Также мы сообщали, что Ефремов перед арестом спрятал от жены 80 миллионов рублей.