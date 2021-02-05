Министерство здравоохранения Украины надеется завершить процесс вакцинации от коронавирусной болезни до конца 2021 года. Всего в рамках кампании планируется бесплатно привить 34 миллионов взрослого населения страны.

Об этом в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес ассоциации заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передают УНН.

"В течение пяти этапов вакцинации мы должны охватить, предоставить доступ к вакцине. Вы знаете, что вакцинация у нас добровольная. Предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам Украины в возрасте от 18 лет. Дети до 18 лет - их не вакцинируют, согласно мировым стандартам... Мы разворачиваем эту программу по вакцинации, для того, чтобы общее количество, это около 34 млн, если мы берем все полностью населения за 100%. То есть, главное предоставить всем доступ к бесплатной вакцинации. Хотим до конца года закончить уже полностью процесс вакцинации", - сказал министр, добавив, что в Минздраве отработаны все логистические пути для доставки вакцины от коронавируса.

Напомним, в рамках глобальной программы COVAX Украина уже в феврале получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech. Еще около 2,2 млн от AstraZeneca поступят на территорию страны в первом полугодии 2021 года.

Также, согласно контракту с китайской компанией Sinovac, Украина получит 700 тысяч доз препарата CoronaVac до 31 марта. Вторая поставка этой вакцины в объеме более 1,2 млн доз ожидается до 31 мая. Позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%. Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.

По планам правительства, вакцинация в Украине начнется уже 15 февраля. При этом Кабмин заявлял о планах вакцинировать до конца года 14,4 млн граждан.