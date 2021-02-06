В эти выходные в Киеве ожидается похолодание. Подробно рассказываем о нем для удобства читателей "Страны".

Сегодня, в субботу, будет ясно, местами на небе появятся тучи. Днем температура будет комфортная - минус 3 градуса по Цельсию. Арктическое вторжение случится в ночь с субботы на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Завтра, в воскресенье, морозы не отступят. Днем 7 февраля будет -11. Начнется снег, но осадки будут незначительными. Ночью будет по-настоящему холодно, до -15. Циклон придет с севера, для сравнения, в Минске в последний день недели ожидается -20.

Похолодание, которое придет в субботу, не отступит всю неделю. Например, в понедельник и вторник днем в Киеве будет -7, ночью -14. Но отдельное внимание обратим на снег.

В понедельник в столице ожидается около 40 сантиметров снега. Во вторник - около 30 сантиметров. Обратим внимание, что из-за сильных морозов осадки таять не будут.

Вероятно, в начале недели на работу и по делам лучше отправиться на метро или другом надежном общественном транспорте. В противном случае, есть вероятность застрять в пробке.

На этом погодные аномалии не закончатся. Если вероятность, что Киев переживает самый холодный день за последние 10 лет.

Прогноз погоды в столице на ближайшие дни можно посмотреть в картинке, которую мы публикуем ниже.

В нашем отдельном материале - прогноз погоды на ближайшую неделю по регионам Украины.