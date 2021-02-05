С начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине зафиксировано около 600 случаев повторного заболевания Covid-19.

Об в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес ассоциации заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал глава Минздрава, добавив, что повторные случаи выявляются через 3-6 месяцев после первого заражения коронавирусом.

Степанов добавил, что этот фактор будет учитываться при проведении вакцинации от коронавирусной болезни для эффективного использования препаратов.

Напомним, недавно известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух сценариях, при которых возможно повторное заболевание Covid-19.

В свою очередь директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что организм переболевшего Covid-19 способен противостоять новому заражению коронавирусом как минимум восемь месяцев.