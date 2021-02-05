Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко прокомментировал о решении политсилы начать процедуру импичмента Зеленского. По его словам, преступная власть, которая обманывает людей, должна уйти.

Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

"Невыполненные обещания, постоянный обман людей, нежелание установить мир в стране, заигрывание с националистами и беззаконие ведут страну к краху. Чтобы остановить процесс уничтожения демократии в Украине, вернуть людям права и свободы, оппозиция начала процедуру импичмента президента", - заявил нардеп.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не выполнил свое главное обещание.

"Президент не выполнил своих предвыборных обещаний, среди которых главные - мир на Донбассе, борьба с бедностью, снижение коммунальных тарифов, обеспечение равных прав региональных языков. Все это стало причиной катастрофического падения доверия людей к нему и его партии", - сказал Бойко.

Помимо этого Юрий Бойко считает, что именно страх, падение уровня доверия к Зеленскому как президенту и гаранту Конституции вынудили его пойти на такие беспрецедентные меры, как закрытие каналов.

"Вместо того чтобы слышать людей и решать их проблемы, президент и его "слуги" начали борьбу с неугодными. Это касается и оппозиционных политиков, потому что мы критикуем власть, и средств массовой информации, которые дают возможность услышать разные точки зрения в своих эфирах", - рассказывает сопредседатель фракции.

По словам Байко, за систематическое нарушение законов Украины и Конституции съезд ОПЗЖ принял решение о начале процедуры импичмента.

"Так, как ведет себя нынешняя власть, поступать нельзя. Если ты уже что-то пообещал - надо выполнять. Только импичмент президента и полная перезагрузка власти может остановить падение страны в пропасть", - добавил Бойко.

Напомним, что 2 февраля Зеленский подписал указ о введении утвержденных СНБО санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания каналов 112, NewsOne и ZIK.

В связи с этим политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского в связи с закрытием трех телеканалов, "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Также мы писали, что у Зеленского прокомментировали намерения ОПЗЖ объявить ему импичмент. В частности, его расценивают как риторическое прикрытие защиты активов руководителя этой политической структуры.