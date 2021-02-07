15 февраля православные будут отмечать один из больших церковных праздников - Сретение Господне. Дата Сретения неизменна - на 40-й день после Рождества.

Сретение дословно означает "встречу" и отмечается в память о том, как праведный старец Симеон впервые увидел младенца Иисуса Христа в Иерусалимском Храме. По преданию, на момент встречи со Спасителем Симеону было 300 лет. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не встретиться со Спасителем.

Божьего сына в храм принесли Дева Мария и святой Иосиф, которые пожертвовали двух голубей для очистительного иудейского обряда. Христа, избавителя Израиля, узнала также святая Анна Пророчица, постница и молитвенница, которая стала прославлять Спасителя.

Для современных верующих этот праздник значим, поскольку он доказывает, что Господь приходит ко всякому с чистыми помыслами и глубокой верой. Ко всем, кто стремиться к встрече со Спасителем. Каждый раз, когда человек обращается к Нему с молитвой, происходит эта встреча.

Обычно в этот день в церкви освящают свечи и воду, с праздником все народы связывают свои чаяния на спасение. Родители на Сретение читают молитвы, прося здоровья и благополучия дня своих детей.

В праздник нельзя ссориться и сквернословить, заниматься рукоделием и убирать в доме, купаться в ванной, планировать на этот день поездку, гадать, пить алкоголь, унывать и покидать храм без освященной "громничной" свечки.

В народе 15 февраля знают как Громницы, а освященные на Сретение свечи зажигали дома весной после грозы или грома, чтобы отогнать напасть. Их давали в руки смертельно больным. "Громничные свечи" еще жгли, если в мире происходили природные катастрофы, пожары, во время тяжелых родов, прося о помощи в трудную минуту.