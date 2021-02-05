Германии не стоит отказываться от поддержки строительства трубопровода "Северный поток-2" из-за репрессий против оппозиционера Алексея Навального, поскольку "морализаторство для хорошего самочувствия" - это не внешняя политика.

Об этом заявил лидер правящего в Германии "Христианско-демократического союза" (ХДС), сменивший на этом посту Ангелу Меркель, передает Reuters.

По его словам, в дипломатии важны как ценности, так и интересы.

"Мы должны принять мир таким, какой он есть, чтобы сделать его лучше... Но добродушные морализаторы и внутренние лозунги не являются внешней политикой", - заявил политик.

На прямой вопрос о том, должна ли Германия изменить курс и отказаться от газопровода "Северный поток - 2", Лашет ответил: "На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство Германии следует правильным курсом".

Лаше добавил, что критиковал нападение на Навального и его заключение, а также поддерживал санкции Европейского Союза против России в связи с украинским кризисом.

"Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить поставки энергоносителей через этот частный проект", - сказал он о "Северном потоке-2".

Ранее "Страна" писала о том, что СМИ сообщили об условии снятий санкций США с "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что Берлин ответил Франции на призыв остановить строительство "Северного потока-2".