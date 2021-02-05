Украина получит более двух миллионов доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca до июля 2021 года.

Об этом говорится в отчете Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).

Согласно документу, вакцины производства Pfizer/BioNTech в количестве 117 000 доз будут доставлены в Украину в первом квартале года, а 2 215 200 доз препарата от AstraZeneca появятся в стране до конца первого полугодия 2021 года. При этом поставки последних ориентировочно планируется начать в конце февраля несколькими партиями.

Всего COVAX поставит своим членам 240 млн доз препарата разработки AstraZeneca, изготовленного по лицензии Института сыворотки Индии, 96 млн доз этого же препарата по соглашению о предварительной закупке между ГАВИ и AstraZeneca в 1 полугодии

Также участники программы получат 1,2 млн доз вакцины разработки Pfizer/BioNTech в 1 квартале.

Напомним, вчера министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Ранее Украина уже заключила предварительный контракт на поставку вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Однако позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%. Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.