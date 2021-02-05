Сегодня, 5 февраля, в возрасте 79 лет в Москве скончалась Татьяна Иваненко - одна из возлюбленных Владимира Высоцкого и мать его единственной дочери.

"Страна" рассказывает, что о жизни и смерти музы советского барда.

Биография Татьяны Иваненко

Иваненко родилась в 1941 году Москве. Она окончила актерский факультет ВГИКа и в 1966 году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке. Там служила до конца 90-х годов, сыграла в спектаклях по произведениям Маяковского, Булгакова, Шекспира, Есенина и многих других.

Сняла в эпизодических ролях в фильмах "Время, вперед!" и "Служили два товарища".

Татьяна Иваненко и Владимир Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов. Они вместе играли на сцене. Ради него женщина бросила своего мужа - акробата по имени Виктор.

С Высоцким брака и совместной жизни не случилось. Они встречались, ездили вместе на гастроли.

Владимир Высоцкий и Татьяна Иваненко. Архивное фото

По словам женщины, от Владимира Высоцкого она родила дочь Анастасию, которую тот в итоге не признал.

Татьяна Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".

После расставания с любовью всей своей жизни Иваненко в браке больше не состояла. Она, несмотря на службу в театре, публичной персоной не была и интервью об отношениях с Высоцким не давала.

До конца жизни Татьяна Иваненко жила в спальном районе Москвы.

Причина смерти артистки не уточняется. Известно лишь, что Иваненко в силу преклонного возраста она редко покидала квартиру и тяжело болела - осенью 2018 года у нее отказали ноги.