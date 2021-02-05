В Латвии, где повторно ввели комендантский час из-за коронавируса, сейм одобрил поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф.

Об этом сообщает Delfi.

В частности, законодательство ранее предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. А теперь ответственность за просмотр российских телеканалов начнут распространять и на физических лиц

"Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике", - говорится в материале.

Авторы данной инициативы рассказали, что, по данным на 2018 год, услугами нелегальных операторов пользовались около 62 тысяч домовладений в Латвии.

Ранее "Страна" сообщала, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны.

Также напомним, что парламент Молдовы в финальном чтении снял запрет на трансляцию российских телеканалов. В частности, разрешена ретрансляция развлекательных программ или других программ.