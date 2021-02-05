Высший суд в Белграде признал бывшего начальника генштаба Сербии, 76-летнего генерал-полковника в отставке Момчило Перишича виновным в передаче секретной информации США и приговорил его к трем годам тюремного заключения. Сам Перишич своей вины не признает.

Об этом информирует сербское информационное агентство Tanjug.

"Судья во время чтения приговора указала, что Перишич виновен, так как 14 марта 2002 года в ресторане "Шарич" на Ибарской магистрали передал секретные военные сведения сотруднику посольства США Джону Нейбору. Речь идет о военной информации и документах о безопасности Союзной республики Югославия, в том числе, Косово и Метохии", - говорится в сообщении.

Сторона обвинения утверждала, что во время задержания Перишича в 2002 году он был заместителем главы правительства и при обыске у него были найдены записи заседаний коллегии генштаба.

Вместе с Перишичем в шпионаже в пользу иностранных спецслужб признали виновными Миодрага Секулича и Владана Влайковича. Оба получили по полтора года тюремного заключения.

В свою очередь адвокаты бывшего главы генштаба намерены обжаловать решение суда.

"Так же как я защищал свою страну на фронте, защищал в Гааге честь и достоинство своего народа, армии и государства и защитил, также борюсь сейчас и защищу честь и достоинство свои и своей семьи, и честных офицеров армии Югославии и армии Сербии", - заявил Перишич после вынесения приговора.

Высший суд в Белграде начал заседания по делу Перишича в 2016 году. Их вели в закрытом режиме по требованию военной прокуратуры.

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