В воскресенье, 7 февраля, во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются значительные снегопады, порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица. А Закарпатье накроет снегом с дождем. Такие проявления готовит циклон, который зайдет в Украину с запада.

Об этом предупреждают спасатели ГСЧС в Telegram-канале.

8 февраля в западных регионах, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается значительный снегопад с порывами ветра 15-20 м/с. Также синоптики прогнозируют метели, снежные заносы.

В понедельник на Закарпатье, на Прикарпатье, в южных регионах, Кировоградской, Днепропетровской областях прогнозируют снег с переходом в дождь. Ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры.

"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушениям, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта", - предупреждают спасатели.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик обещает трескучие морозы в выходные и снегопады с понедельника.

Также мы сообщали, что на двух киевских вокзалах развернули пункты обогрева в ожидании аномальных морозов.