87-летний житель Черкас Евгений Антропов установил новый рекорд, проехав на горнолыжном курорте 20 трасс и 32 спуска за шесть с половиной часов.

Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 часов прокатал 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе и "черные". За это и получил звание рекордсмена", - говорится в сообщении.

Также в реестре рекордов рассказали, что Антропов впервые стал на лыжи "в годы поздней молодости" - в 79 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту, покорив высоту в 2,06 метра на соревнованиях в словацкой Банска-Быстрице.

Также напомним, что во время соревнований горнолыжница на высокой скорости врезалась в ограждение. Несмотря на высокую скорость, с которой горнолыжница врезалась в ограждения, спортсменка не получила серьезных травм.