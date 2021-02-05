Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют ослабить ограничения во время адаптивного карантина, который продлится минимум до мая.

Об этом глава Минздрава рассказал в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы уже разработали нормативный акт, который будет регулировать карантинные ограничения в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. Ограничения планируется ослабить", - сказал он.

По словам министра, в частности, планируется:

продлить время работы общепитов,

разрешить проведение мероприятий с 50% заполненностью залов по расчету не более 1 человека на 5 кв. м.

При этом Степанов добавил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены на территории определенного региона. Однако и в этом случае общественный транспорт закрывать не будут.

Напомним, в конце января стало известно, что Минздрав снова хочет поделить Украину на карантинные зоны (красную, оранжевую, желтую и зеленую).

Также ранее о планах ослабить некоторые карантинные ограничения говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Кабмин рассматривает возможность их смягчения в некоторых регионах Украины до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам во время действия адаптивного карантина.