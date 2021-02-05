Крупнейший в мире порноресурс PornHub, который удалил половину видео на своем сайте, сообщил о введении биометрической верификации возраста своих пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем заявлении.

От новых пользователей планируют требовать документ, удостоверяющий их личность, и настоящее фото. Посетителей сайта будет проверять компания по цифровой верификации Yoti.

"Yoti проверит подлинность документа, удостоверяющего личность, сверив его с фотографией пользователя с использованием безопасной биометрической технологии", - говорится в документе.

Отметим, что такие меры Pornhub решил ввести после скандала с видео изнасилований и детского порно.

Ранее "Страна" сообщала, что Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub. Запрет связан с опасениями по поводу размещения незаконных материалов на сайте.

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