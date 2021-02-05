В пятницу, 5 февраля, произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС. Причиной очередного подобного инцидента стала утечка масла на ТГ-1.

Об этом информирует пресс-служба горсовета Энергодара.

Сообщается, что отключение первого энергоблока произошло в 10:49. На данный момент в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции.

На втором энергоблоке проводятся пусконаладочные работы.

Напомним, что 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар остался без света и воды. В ДТЭК заявили, что причиной аварии стало замыкание на подстанции Луч оператора системы распределения Запорожьеоблэнерго.

Вчера, 4 февраля, на Запорожской теплоэлектространции возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе. Кроме того, к энергосистеме был подключен энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключенный по причине ремонта.