В этом году Масленичная неделя в Украине продлится с 8 по 14 марта, а после нее начнется самый строгий в году пост перед Пасхой. После этого начнется Великий пост перед Пасхой.

У каждого дня Масленицы есть название и традиции.

8 марта "Встреча" , когда устанавливали соломенное чучело и пекли блины со всевозможными начинками. Первым блином угощали нищих. Так поминали умерших родных.

, когда устанавливали соломенное чучело и пекли блины со всевозможными начинками. Первым блином угощали нищих. Так поминали умерших родных. 9 марта "Заигрыш" . Гуляния набирали оборот: люди веселились, катались с горок, молодые люди сватались.

. Гуляния набирали оборот: люди веселились, катались с горок, молодые люди сватались. 10 марта "Лакомка" . В среду зятья ходили к теще на блины. Мама невесты угощает вкусностями, а для мужчины такой званый обед был прекрасным поводом похвалить кулинарные таланты.

. В среду зятья ходили к теще на блины. Мама невесты угощает вкусностями, а для мужчины такой званый обед был прекрасным поводом похвалить кулинарные таланты. 11 марта "Разгуляй" . С четверга начиналась Широкая Масленица, когда запрещалось работать. Устраивали соревнования, пели песни.

. С четверга начиналась Широкая Масленица, когда запрещалось работать. Устраивали соревнования, пели песни. 12 марта "Тещины вечерки" . Пятница считалась ответным днем, когда зятья звали тещу с ее подругами в гости и угощали авторскими блинами.

. Пятница считалась ответным днем, когда зятья звали тещу с ее подругами в гости и угощали авторскими блинами. 13 марта "Золовкины посиделки" . Родные мужа приходили в гости, а невестка готовила угощения и подарок сестре мужа (золовке).

. Родные мужа приходили в гости, а невестка готовила угощения и подарок сестре мужа (золовке). 14 марта "Прощеное". В воскресенье Масленица завершалась, сжигали чучело и прощались с зимой. Проводили день с хорошим настроением и добрыми мыслями, просили прощения у друг друга.

В этом году Великий пост начинается в понедельник, 15 марта. Он продлится до 1 мая. А в воскресенье, 2 мая, православные украинцы будут праздновать Пасху.

В последнее время тема масленичных гуляний в Украине не обходится без скандалов. Некоторые рестораны и развлекательные комплексы в эти дни готовят не блины, а вареники, утверждая, что выпечка блинов - русская, а не украинская традиция. Между тем главным символом праздников продолжает оставаться блин. Он олицетворяет солнце. Издавна считалось, что угостившись им, человек получит частичку солнечного тепла и света.

Как бы там ни было, иностранцы впечатлены украинскими традициями сырной недели, а год назад представители посольства США даже поделились собственным рецептом блинов из сладкой картошки. Чтобы приготовить это блюдо к основным ингредиентам необходимо добавить пюре из батата и мускатный орех.