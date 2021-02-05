Министерство здравоохранения Украины планирует до осени текущего года предоставить бесплатно привить от коронавируса 21 миллион граждан. В ведомстве считают, что сейчас проблемой является не отсутствие вакцины от коронавируса, а нежелание украинцев делать прививку.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в ходе своего выступления во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля.

"Почти 21 млн - те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", - заверил Степанов.

При этом, по словам главы Минздрава, главной проблемой в вакцинации является не отсутствие самих препаратов, а низкий процент желающих привиться.

"Есть проблема - количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", - сказал Степанов.

Также министр заявил, что в украинских регионах прививать от коронавируса начнут разу после 15 февраля, как говорилось и ранее.

"Что касается вакцинации. Мы планируем начать сразу после 15 февраля. У нас будет не менее 3-4 разных производителей вакцин. Такая ситуация происходит почти во всех странах мира", - заявил Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что в Украине будет использоваться исключительно безопасная вакцина от коронавируса.

Напомним, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине намерены делать ежемесячно по пять миллионов прививок от коронавирусной инфекции. При этом, если будет необходимо, можно их количество увеличить в два раза.

Также мы рассказывали, что китайской вакцине, которую заказал Минздрав, доверяет всего 6% украинцев.