В Энергодаре дама за рулем авто наехала сразу на троих военнослужащих, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Парни 19-ти и 20-ти лет получили травмы и попали в больницу. ДТП произошло в четверг, 4 февраля, около 18:00.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Запорожской области.

"Женщина-водитель автомобиля Кia Rіо, 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, пострадавшие - военнослужащие срочной службы, которые выполняли служебные задания по охране общественного порядка. Один из них получил закрытый перелом ноги, двое других - ушибы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

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