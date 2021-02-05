Степанов назвал условие введения жесткого карантина в отдельных областях Украины
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине введение жесткого карантина будет рассматриваться только в случае угрозы коллапса медицинской системы.
Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня, 5 февраля.
"Только в одном случае: когда есть угроза коллапса медицинской системы. Ради этого будут вводиться соответствующие показатели", - сказал Степанов на вопрос о введении жесткого карантина в отдельных регионах.
В частности, среди критериев, которые могут на это повлиять, он назвал:
- долю занятых мест с подведенным кислородом в больницах (65% и более);
- динамику госпитализаций за 7 дней.
Глава Минздрава рассказал, что в данный момент в Украине отсутствуют населенные пункты и районы, которые могли бы попасть в "красную зону" эпидемической опасности.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшее время примет решение о возврате к адаптивному карантину.
Также глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что январский локдаун привел к трехкратному снижению числа новых случаев коронавируса в Украине.