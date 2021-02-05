В России на 80-м году жизни умерла Татьяна Иваненко, советская актриса кино и театра, возлюбленная поэта и барда Владимира Высоцкого.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет агентство "Москва".

Актриса проживала в одном из спальных районов Москвы и редко выходила из квартиры. В 2018 года у Иваненко отнялись ноги.

В данный момент причина ее смерти остается неизвестной.

Отметим, что Татьяна Иваненко родилась в 1941 году. Сразу после выпуска с актерского факультета ВГИКа в 1966 году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке. В нем она служила до конца 1990-х годов.

Также известно, что Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов, будучи партнерами по сцене. Вдвоем они не жили, но неоднократно ездили вместе на гастроли и в киноэкспедиции. Певец посвятил женщине немало песен. Их романтические отношения продлились до середины 1970-х годов. От Высоцкого актриса родила дочь Анастасию, которую тот не признал.

Ранее "Страна" сообщала, что на 94-м году жизни умерла мать Федора Бондарчука актриса Ирина Скобцева. Наиболее известные роли - в фильмах "Отелло" и "Я шагаю по Москве".

Также напомним, что в США умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Робертс. Что послужило причиной трагедии, на данный момент неизвестно.