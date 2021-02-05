В субботу и воскресенье 6 и 7 февраля, в Украине ожидается морозная погода. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке страны. В ночные часы температура воздуха там будет достигать 10-15 градусов мороза, а в ночь на воскресенье местами температура упадет до 15-22 градусов ниже ноля.

Такой прогноз на выходные дает синоптик Наталья Диденко в сети.

"Днем в субботу будет щипать за щеки -4...-9 градусов, в воскресенье -9...-12 градусов. Карта 2.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-10 градусов, в центральной части -9...-15 градусов, днем ​​в субботу -1...-6 градусов, в воскресенье -4...-9 градусов.

Южная часть, традиционно, будет теплее. Днем 6 февраля около ноля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно "минусы", - прогнозирует синоптик и добавляет, что в Закарпатье и в Крыму удержится в течение дня +2...-5 градусов.

Антициклон Gizela (карта 1) принесет преимущественно сухую погоду на значительной части территории.

Однако 6 февраля снегом может накрыть юг и юго-запад, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части Украины. А на Закарпатье и на юге Крыма - вероятен дождь.

"В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью -10...-12, днем ​​-5...-7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15...-17, днем ​​-9...-12 градусов. Существенные осадки в течение 6-7 февраля в Киеве - вряд ли", - добавляет синоптик.

А вот в понедельник, по данным Натальи Диденко, западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады и гололедицу на дорогах и тротуарах.

Ранее "Страна" писала о том, что на двух киевских вокзалах развернули пункты обогрева в ожидании аномальных морозов.

Также мы сообщали, что День Валентина в этом году будет самым морозным за 110 лет.