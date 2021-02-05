На 53-м году жизни скончался актер Виталий Альшанский, известный своими ролями в "Майоре Громе" и "Бригаде".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash".

"Вечером 4 февраля к Альшанскому пришла в гости знакомая, однако дверь была закрыта изнутри и никто не открывал. Дверь вскрыли и нашли Альшанского на диване без сознания", - говорится в сообщении.

Позже женщина уточнила, что у артиста были проблемы с давлением, но накануне он чувствовал себя хорошо. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

В данный момент полиция проводит проверку инцидента.

Отметим, что Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова).

После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл в фильмах и сериалах "Майор Гром", "Полицейский с Рублевки", "Бригада", снимал сериал "Молодежка".







Скриншот: t.me/breakingmash



Ранее "Страна" сообщала, что умер актер театра и кино Александр Воробьев. На момент смерти артисту было 58 лет, точные причины его ухода из жизни пока не известны.

Также напомним, что умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня. Причина смерти режиссера не называется.