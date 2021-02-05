Министерство здравоохранения Украины дополнило список стран "красной" и "зеленой" зон. Теперь в "красной" зоне оказались Мальдивы и Молдова и по прежнему остаются почти все страны Евросоюза.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

По данным на пятницу, 5 февраля, в списке стран "красной" зоны - 80 государств, т.е. на шесть больше, чем на прошлой неделе.

Среди них: Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Беларусь, Боливия, Бразилия, Великобритания, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдивы, Мальта, Мексика, Монако, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Панама, Парагвай, Южная Африка, Перу, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сербия, Словакия, Словения, США, Тунис, Уругвай, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Из популярных туристических направлений в "зеленой" зоне находятся Болгария, Египет, Марокко, Таиланд, Танзания, Турция и Шри-Ланка, тогда как Албания, Доминиканская Республика, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Сейшельские острова, Черногория и Хорватия пока "красные".

Всего же в "зеленом" списке 124 страны. Кроме уже названных, туда включены Австралия, Азербайджан, Багамские острова, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Греция, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Иордания, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, Мадагаскар, Марокко, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Сингапур, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

При этом следует учитывать, что отнесение страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин отменил мораторий на проверки украинского бизнеса во время карантина.

Также мы сообщали, что по данным премьер-министра Шмыгаля, карантин в Украине продлится как минимум до мая.