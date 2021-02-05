Сегодня, 5 февраля, жители Мукачево на выезде из города перекрыли участок трассы международного значения Киев - Чоп.

Об этом сообщает местное издание "Mukachevo.net".

"Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук. Протестующие ходят по пешеходному переходу не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд города Мукачево", - говорится в сообщении.

Участники акции требуют от правительства пересмотреть тарифы на коммунальные услуги.

В данный момент на месте происшествия дежурят правоохранители, которые уже направляют транспорт в объезд. Движение затруднено.







Ранее "Страна" сообщала, что с 1 января в Украине поднялись цены на коммунальные услуги, после этого страну охватили тарифные протесты.

Также напомним, что Верховная Рада требует от Кабмина вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии, который правительство отменило месяц назад.