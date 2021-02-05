На следующей неделе Минздрав запустит информационный портал с базовой информацией о вакцинации от коронавируса. Через него, а также через веб-портал электронных медицинских систем, семейного врача или контакт-центр, можно будет записаться на прививку.

Об этом во время часа вопросов к правительству в ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав предложил создать отдельный информационный портал о вакцинации, там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и вакцины. Также будут дашборды со статистикой о вакцинации. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе. Полная версия вместе с мобильной до конца февраля", - рассказал Степанов.

По данным министра, формирование списков и записей на вакцинацию предусматривает два подхода. Первый - формирование списков через работодателей, то есть с привязкой к месту работы. Для таких категорий, как медработники, социальные работники, военные и т.п.

Второй - открытые записи на вакцинацию для социальных категорий, которые не привязаны к месту работы, в частности для пожилых людей. Запись будет открываться не раньше, чем за месяц до начала вакцинации для той или иной категории граждан.

Напомним, вакцинация в Украине начнется, по данным Степанова, 15 февраля.

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