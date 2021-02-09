Дата празднования православного праздника Пасхи в 2021 году - 2 мая, воскресенье. На две недели позже, чем в предыдущем году. Католики будут праздновать Христово Воскресение месяцем ранее - 4 апреля.

Поскольку 2 мая выпадает на выходной день, то украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 3 мая. Всего в мае мы будем отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (если отпроситься с работы еще на несколько дней можно устроить себе полноценный отдых).

Традиционно перед Пасхой христиане будут придерживаться 40-дневного Великого поста - с 15 марта по 1 мая 2021 года. Такая многодневная подготовка к Пасхе смиряет плоть за счет ограничений в еде и удовольствиях, а также молитвы и покаяния.

Пасха - древнейший библейский праздник установленный в память о воскрешении Иисуса Христа. Он символизирует спасение человечества от греха и победу над смертью. Поэтому так важно знать дату празднования, чтобы достойно встретить этот радостный день.

Дата Светлого Воскресения Христового - переходящая и меняется каждый год. Проще всего определить дату Пасхи по специальному календарю - пасхалии. Как правило, православная церковь использует александрийскую пасхалию. Однако есть и другие ориентиры - праздник неизменно отмечают после иудейской Пасхи и первого полнолуния после весеннего равноденствия (20 марта).

Пасха - один из любимых праздников украинцев. В каждой семье существует ряд традиций: от посещения службы в храме, приготовления куличей, крашанок.

Как писала "Страна", год назад на Пасху в Киеве родилось 53 ребенка - 34 мальчика и 19 девочек. Считается, что дети, рожденные в этот светлый праздник, достаточно амбициозные, они благословлены на счастливую жизнь, им сопутствует божественная удача.

По некоторым данным, в ЕС эпидемия коронавируса может пойти на спад после Пасхи-2021.