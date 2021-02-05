В четверг, 11 февраля, в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль, делегацию ЕС - вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

"11 февраля 2021 года в Брюсселе состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина - ЕС. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль, сторону Европейского Союза - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархей", - сказано в сообщении.

Стороны планируют согласовать дальнейшие совместные шаги для практической реализации договоренностей саммита, который проходил в октябре прошлого года. В том числе это дальнейшее продвижение по цифровой экономике, "зеленый курс", заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), а также определение конкретных временных сроков первого заседания кибердиалога Украина-ЕС в 2021 году.

Также будет обсуждаться прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, реализация широкой повестки дня реформ в Украине. Участники встречи определят совместные шаги по дальнейшему развитию политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

"Особое внимание будет уделено противодействию продолжающейся вооруженной агрессии России, а также сфере безопасности и гуманитарной ситуации, прежде всего в контексте пандемии Covid-19, на временно оккупированных территориях в Крыму и на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы публиковали текст совместного заявления по итогам 22-го саммита Украина - ЕС, который прошел в начале октября 2020 года.

Также мы писали о том, чем закончился саммит Украина-ЕС.